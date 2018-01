Recordopbrengst voor laatste Ooidonk Sneukelt 02u35 0 Foto Anthony Statius

De vrijwilligers van Ooidonk Sneukelt hebben de kaap van 100.000 euro voor het goede doel gehaald. Op zaterdag 26 augustus organiseerden Martin en zijn zoon Steven Quintyn de achtste en laatste editie van de populaire sneukeltocht in Bachte-Maria-Leerne. Deze bracht maar liefst 15.940 euro in het laatje. Een recordbedrag. Op vrijdag 8 december werden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet.





"In totaal hebben we 100.146 euro aan Kom op tegen Kanker kunnen schenken", zegt Steven. "Het was de laatste editie van Ooidonk Sneukelt, maar mocht een jongere generatie zich geroepen voelen om de traditie verder te zetten, dan zou dat fantastisch zijn."





(ASD)