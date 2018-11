Recordaantal leerlingen in KADE Anthony Statius

14 november 2018

12u09 0 Deinze Het kunstonderwijs in Deinze telt een recordaantal leerlingen. In KADE Podiumkunsten is er een stijging van bijna tien procent, goed voor 2.150 leerlingen en in KADE Beeldende kunsten kan men rekenen op maar liefst 25 procent meer leerlingen in de volwassenenafdeling.

In de nieuwe kunstacademies KADE kent het nieuwe schooljaar een vliegende start. “Dankzij het nieuwe decreet - dat het Deeltijds Kunstonderwijs volledig hervormde - kunnen de leerlingen terecht in een kwalitatieve opleiding met een nieuw lessenpakket aangevuld met talrijke keuzevakken”, zegt directeur van KADE Podiumkunsten Geert Dhondt. “We bieden onze leerlingen een uitnodigende, degelijke en persoonlijke opleiding waarin ‘samen beleven’ centraal staat. We willen namelijk sterk inzetten op samen musiceren, spelen en dansen en het actief leren. We zijn dan ook bijzonder blij dat zowel kinderen als volwassenen de weg naar de academie vinden.”

“Ook in de KADE Beeldende kunsten konden we rekenen op een mooie start van het nieuwe schooljaar met maar liefst 25 procent meer leerlingen in de volwassenenafdeling”, zegt directeur William Ploegaert. “De aantrekkingskracht van het nieuwe onderkomen voor de ateliers keramiek en ruimtelijke vormgeving/beeldhouwen is onmiskenbaar. Het bewijst dat investeringen in inspirerende maar tegelijk functionele en veilige werkplaatsen lonend zijn.”

Meer info over KADE Podiumkunsten vind je via 09/381.96.40, muziekacademie@deinze.be, www.muziekacademiedeinze.be en www.facebook.com/samwd.deinze en meer info over KADE Beeldende kunsten vind je via 09/381.96.45, tekenacademie@deinze.be en www.saskdeinze.be.