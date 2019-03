Rechter: “Driespoort is gebouwd zonder definitieve vergunning” Wouter Spillebeen

05 maart 2019

09u51 0 Deinze De bouwheer, de architect en de vennootschap achter winkelcentrum Driespoort in Deinze zijn veroordeeld voor bouwen zonder dat er een definitieve vergunning was. De correctionele rechtbank legde NV de Kortrijkse Toren een boete van 60.000 euro op en de bouwheer moet 30.000 euro betalen.

Meermaals werd een bouwvergunning aangevraagd, maar telkens werd die door de Raad voor Vergunningsbetwistingen weer vernietigd. Intussen werd het winkelcentrum Driespoort wel gebouwd. De verdediging bleef altijd volhouden dat er enkel gebouwd werd terwijl er een bouwvergunning was, maar de rechtbank besloot daar vandaar anders over.

“De verdediging kan zich niet beroepen op een dwaling. Het staat vast dat ze enkel zo snel mogelijk de werken wilden realiseren”, las de rechter voor uit het vonnis. “Ze wisten dat er nog geen definitieve vergunning was. Ze kunnen zich niet verschuilen achter onwetendheid.” Ook de architect en zijn kantoor werden veroordeeld tot boetes van elk 12.000 euro. “De architect heeft een deontologische plicht om toe te zien op het naleven van de regels”, volgens de rechter.

Niet afgelopen

Naast de zware geldboete, dreigt ook nog een eventueel bevel tot afbraak voor het winkelcentrum. Daarover wordt pas later beslist. Er is namelijk nog een regularisatieaanvraag lopende, waardoor de bouw toch nog volledig in orde verklaard kan worden. De zaak kan nog aanslepen tot volgende zomer. Er loopt ook nog een beroepsprocedure tegen de laatste vernietiging van de bouwaanvraag. Het verhaal is dus nog lang niet definitief afgelopen.

“De eerste stap ik voor ons nu gezet, vroeg of laat komt de volgende”, zegt de advocaat van de burgerlijke partij, die de afbraak van het winkelcentrum vraagt. “Laat ons duidelijk zijn: Op dit moment opereert de Driespoort zonder enige vergunning. Er zou daar maar een brand moeten uitbreken, dan zijn de gevolgen niet te overzien. We hebben de verzekeraar daar ook al voor gewaarschuwd.”

Later meer.