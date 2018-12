Rechter bezoekt shoppingcenter Driespoort om bouwovertredingen vast te stellen Wouter Spillebeen en Anthony Statius

11 december 2018

17u38 0 Deinze De rechter heeft dinsdag het shoppingcenter Driespoort in Deinze bezocht om vast te stellen of er bouwovertredingen gepleegd zijn. Mogelijk werd er gebouwd zonder vergunning en dat zou kunnen betekenen dat het winkelcomplex moet verdwijnen.

De bouwvergunning voor shoppingcenter Driespoort werd drie keer goedgekeurd door de deputatie, maar even vaak vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwisting. Eind 2017 kwam er nogmaals een vergunning, maar dan was het gebouw al twee jaar af. De nieuwe vergunning wordt nog aangevochten.

“Er is enkel gebouwd terwijl er een vergunning was”, pleitte advocaat van projectontwikkelaar De Kortrijkse Toren Sammy Bouzoumita in de rechtbank. Maar dat gelooft een buurvrouw die zich burgerlijke partij stelt niet. Zij vindt dat het winkelcomplex afgebroken moet worden. De voormalige eigenaar van D-Shopping Patrick Piens is ook burgerlijke partij en vraagt een vergoeding voor geleden commerciële schade.

De rechter sprak zich nog niet uit over de zaak en wilde eerst zelf vaststellen hoe de situatie nu is. Dat gebeurde dinsdag. Op 5 februari doet de rechtbank een uitspraak. “Ik heb nog geen idee wat het zal worden”, reageert Bouzoumita, die het plaatsbezoek bijwoonde. “De rechter gaf nog geen indicatie.”