Raymond Haerens (70) vervoegt N-VA-rangen 06 februari 2018

Na voormalig Unizo-voorzitter Bart Vermaercke haalt N-VA van Deinze een bekende figuur uit de culturele kringen binnen: Raymond Haerens (70) uit Deinze.





"Op vlak van cultuur is Raymond een klepper", zegt gemeenteraadslid Sabine Vermeulen. Hij schittert regelmatig op de planken van de toneelgroep Vooruit en hij is actief binnen de cultuurraad en vtbKultuur. Raymond is geboren en getogen in Nevele en woont nu op de Markt van Deinze. Velen onder ons kregen lessen Nederlands, Engels of economie van hem in het Leiepoort campus Sint-Hendrik, beter bekend als het College. Net zoals Bart Vermaercke is Raymond een degelijke en betrouwbare persoon die onze partij inhoudelijk verder versterkt." (ASD)