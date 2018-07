Radio Tequila nu wereldwijd te beluisteren LAATSTE LOKALE ZENDER HEEFT NIEUWE LIVE STUDIO EN WEBSITE ANTHONY STATIUS

28 juli 2018

02u27 0 Deinze Radio Tequila neemt dit weekend haar gloednieuwe live studio in gebruik. Dankzij de nieuwe website met livestream, kan je nu overal ter wereld naar de laatste lokale radio rond Deinze luisteren. "De nieuwe antenne in Aalter, de studio en de website kosten handenvol geld, maar onze vrijwilligers maken dit mogelijk", zegt voorzitter Eddy Lefevere.

Geen wirwar van kabels meer en ook de gedateerde apparatuur uit de jaren 80 is verdwenen. De nieuwe live studio van Radio Tequila op domein De Leerze in de Bredestraat in Petegem ruikt nog naar nieuw.





"In 2003 verhuisden we van het boerderijtje naar de schuur in de Bredestraat", zegt voorzitter Eddy Lefevere. "De studio's en het praatcafé werden uitgebroken, ontmanteld en verhuisd. Ook bij de facelift in 2009 bleef de apparatuur behouden. Vorig jaar was het alle hens aan dek voor het behoud van onze zendvergunning en in juli waren we een van de eerste gelukkigen die nog zeker negen jaar mogen verder doen. In het licht van deze nieuwe vergunning - Radio Tequila zit nu in Deinze op 106.2 FM en in Aalter op FM 107.8 - was het tijd om onze studio's aan te pakken. In december werd de opnamestudio al aangepakt en nu hebben we ook de live studio vernieuwd. Dj Rik van Vinkt mag zaterdag om 16 uur te studio inwijden met zijn Top 30. Ook investeerden we in een nieuwe website. Voortaan kan je via streaming overal ter wereld naar Radio Tequila luisteren."





"Hoe we dat allemaal bekostigen? Door de tomeloze inzet van onze vrijwilligers hebben we heel wat zelf kunnen doen. Ook organiseren we het hele jaar door heel wat activiteiten", zegt Marc Vandenbroecke.





Zomer Top 100 in nieuw jasje

"Zo houden we op zondag 5 augustus al voor de vijftiende keer onze fietssneukeltocht Leerzewegels en Jan Filliersroute. Met net geen 1.000 deelnemers mochten we vorig jaar spreken van een groot succes. Dit jaar kan je weer kiezen tussen twee afstanden, 25 en 45 kilometer. Alle stopplaatsen liggen in groot-Deinze: de Koninklijke Tennisclub Deinze, Filliers, fruitbedrijf Cocquyt in Meigem, Movemint in Vinkt en DoeSelf Verbeke in Grammene. We krijgen weer steun van het Fonds Jan Filliers in de vorm van borden bij gevaarlijke oversteekplaatsen. Per deelnemer gaat er 1 euro naar het fonds. Wie fietspech heeft, krijgt hulp van Thomas Cycles uit Astene. Starten kan hier bij Tequila tussen 10 en 14 uur." Op zondag 5 augustus zendt Tequila ook haar Zomer Top 100 uit. "We brengen een overzicht van de grootste hits uit juli en augustus van de afgelopen 50 jaar", zegt samensteller Frank Van Geel. "We blikken ook terug op zomerse nieuwsfeiten."





Inschrijven voor de sneukeltocht kan nog tot vrijdag 3 augustus via www.radiotequila.be.