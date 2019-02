Radio Tequila in de ether met 800ste Up To Date Anthony Statius

22 februari 2019

08u11 0 Deinze Radio Tequila is op zondag 24 februari toe aan zijn achthonderdste aflevering van Up To Date, het cocktailprogramma op zondagvoormiddag.

“In up-to-date worden telkens verschillende regionale en af en toe ook nationale gasten uitgenodigd”, zegt Peter De Maertelaere, die het programma samen presenteert met Roland Aerssens. “De speciaal gekozen muziek zorgt telkens voor de gepaste afwisseling. Samen met onze vaste technicus van dienst Paul en Daniel, die week na week onze gasten verwelkomt, zorgen we zondag voor een speciale uitzending. Of er zondag een special guest komt houden we nog even in de luwte.”

Up To Date wordt uitgezonden van 10 tot 12 uur en het programma kan je in regio Deinze beluisteren op 106.2 FM en in regio Aalter op 107.8 FM. Meer info via https://radiotequila.be/.