Radio Tequila 2.0 schiet uit de startblokken 26 januari 2018

02u51 0

Radio Tequila is uit de startblokken geschoten in zowel Deinze als Aalter. Sinds dinsdag 2 januari zendt de lokale radio uit op 106.2 én 107.8 FM. DJ Jo Van Langeveld mocht met het Italiaanse liedje 'Felicita' van Al Bano & Romina Power het nieuwe tijdperk van Tequila inluiden. De radiomakers kregen een nieuwe erkenning voor nog eens negen jaar en ze deden de nodige investeringen om hun zendgebied uit te breiden met Aalter en dit via 107.8 FM.





(ASD)