Punkrockhelden houden reünie 30 maart 2018

De lokale punkrockhelden van The Riot Squad/Sweet Poison houden morgen om 20 uur een eenmalige reünie tijdens het driedaagse festival voor het 7-jarig bestaan van Muziekcafé Elpee aan he t station van Deinze . "We spelen op de plek waar we 15 jaar geleden ons laatste optreden gaven", zegt zanger Bruno Aerssens.





In de tweede helft van de jaren 90 was de band The Riot Squad - later onder de naam Sweet Poison - een begrip in de lokale punkscene. Ze deden drie Europese en een Noord-Amerikaanse tournee, namen EP's en een album op en speelden heel wat jeugdhuizen en cafés plat.





"In 2003 zijn we gestopt wegens interne strubbelingen, maar het begon weer te kriebelen om nog eens samen te spelen en er was vraag", zegt zanger Bruno.





Tickets en info via www.muziekcafeelpee.be. (ASD)