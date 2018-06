Provincie telt fietsers langs F7 tussen Gent en Kortrijk 26 juni 2018

02u46 0 Deinze De provincie wil weten hoeveel fietsers zich verplaatsen langs de F7 tussen Gent en Kortrijk. Met drie vaste fietstelpalen in Gent, Deinze en Zulte wordt dagelijks het aantal fietsers geteld. "De fietssnelweg wordt vooral in de week gebruikt, dat blijkt nu al", zegt gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Mobiliteit.

Sinds maandag 18 juni telt een op zonne-energie werkende paal hoeveel fietsers er dagelijks passeren aan de fietssnelweg F7 naast het station van Deinze. Ook in de Knokstraat in Zulte en ter hoogte van de Leebeekstraat aan de parkbosbrug in Gent staat zo'n paal. In Deinze stond de teller gisteren op meer dan 600 fietsers voor de hele dag en bijna 9.000 voor de voorbije week."Met de provincie willen we het fietsbeleid slimmer maken op basis van cijfers", zegt Hertog. "Hiermee krijgen we heel wat nuttige info zoals het aantal fietsers die jaarlijks gebruik maken van de fietssnelweg, het aantal fietsers op piekmomenten, en welke delen die het meest gebruikt worden."





De fietssnelweg F7 is intussen voor 70 procent gerealiseerd. Tegen volgend jaar moet ook het volgende gerealiseerd zijn: een fietstunnel aan de Drogenboomstraat in Zulte, de aanleg van een fietsweg tussen de Kruishoutemstraat en de Nachtegaalstraat in Zulte, de aanleg van een fietsweg tussen Nachtegaalstraat en Sint-Hubertusstraat op de grens van Zulte en Deinze, een nieuwe fietsbrug over de Volhardingslaan N35 in Deinze, een fietsverbinding langs de spoorweg in Sint-Martens-Latem en een fietsweg en fietsstraat tussen Klapstraat en Louis Van Houttepark in De Pinte. (ASD)