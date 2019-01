Provincie subsidieert campagne rond randparkings Anthony Statius

21 januari 2019

13u04 0 Deinze De stad Deinze krijgt van de provincie Oost-Vlaanderen een subsidie van 10.000 euro voor de sensibiliseringscampagne ‘Parkeren op de rand maakt winkelen plezant’. “De campagne wordt in april gelanceerd”, zegt schepen van Lokale Economie Bruno Dhaenens (Open Deinze).

De provincie Oost-Vlaanderen geeft 136.155,06 euro aan 27 projecten ter ondersteuning van de detailhandel. Lokale besturen, middenstands- en handelsverenigingen ontvangen een projectsubsidie voor de professionalisering en de promotie van de lokale detailhandel. Ook de stad Deinze is bij de gelukkigen en ontvangt een subsidie van 10.000 euro voor de sensibiliseringscampagne ‘Parkeren op de rand maakt winkelen plezant.’ Dat laat gemeenteraadslid Bart Vermaercke (N-VA) weten.

“Samen met de vzw Deinze Winkelstad zijn we bezig met een campagne om onze randparkings in the picture te zetten”, zegt Bruno Dhaenens. “Veel details kan ik nog niet kwijt, maar ik kan al zeggen dat er kaarten zullen gemaakt worden met daarop alle parkings en alle handelszaken in Deinze. Daarnaast zullen er ook borden in het straatbeeld komen die de weg naar de parkings zullen wijzen. De campagne zal in de lente gelanceerd worden.”