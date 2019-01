Provincie steekt lichten aan langs F7 Anthony Statius

24 januari 2019

10u07 0

Fietsers die de fietssnelweg F7 in Deinze nemen, rijden niet meer in het donker. Op het traject tussen de Sint-Hubertstraat en de Tonnestraat werd de verlichting vorige week afgewerkt.

In Deinze bouwt de provincie Oost-Vlaanderen verder aan fietssnelweg F7, die Gent met Kortrijk moet verbinden. Tussen de Sint-Hubertstraat en de Tonnestraat werd in het najaar een fietsweg aangelegd en nu werd ook de verlichting aangestoken.

De F7 is in Oost-Vlaanderen bijna afgewerkt. De laatste missing links worden de komende periode weggewerkt, onder andere de parkbosbruggen tussen Gent en De Pinte. De stationsomgeving van de Pinte wordt heraangelegd als fietsstraat en richting Sint-Martens-Latem wordt de fietssnelweg F7 rechtdoor getrokken langs de spoorlijn. Op de grens tussen Sint-Martens-Latem en Deinze wordt prioritair een ontbrekend schakel aangelegd. In Deinze is het ontwerp van de brug over de Volhardingslaan bezig. In Zulte ontbreken nog enkele onderdelen maar kan voorlopig via parallelle wegen gefietst worden. Vanaf Olsene is de fietssnelweg aangelegd tot aan het station van Waregem.