Prinses Canteclaer (25) op stadslijst Open Deinze 19 maart 2018

02u31 0 Deinze Tamara Peeters, de regerende Prinses Canteclaer, komt op de stadslijst van Open Deinze voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De 25-jarige schoonheidsspecialiste is naast cafébazin Inge De Graeve de tweede kandidate uit deelgemeente Astene. "Het dorpsleven in Astene kan een boost gebruiken", zegt ze.

Open Deinze maakte dit weekend een van haar laatste kandidaten bekend voor de verkiezingen. Lijsttrekker Norbert De Mey en voorzitter Bart Vandekerckhove wisten Prinses Canteclaer voor zich te winnen. Na ex-prinses Tess Minnens en ex-prins Tom Van Nieuwenhuyse is Tamara de derde winnaar van de vijfjaarlijkse Canteclaer-verkiezing die op de Open Deinze-lijst prijkt. "Inge De Graeve, cafébazin van 't Duvelke, heeft mij overtuigd om mee te doen met de verkiezingen", zegt Tamara, die met haar vriend in de Kapellestraat in Astene woont. "Een van mijn streefdoelen is om het dorpsleven van Astene een boost te geven. Een kerstmarkt op het Hubert Malfaitplein en een vernieuwde kermis zijn maar twee voorbeelden. Ik werk als schoonheidsspecialiste en blijf actief als ambassadrice van Deinze samen met Prins Canteclaer Amaury Wullaert."





"Tamara is de perfecte kandidate om Inge aan te vullen als vertegenwoordigster van Astene. Tamara komt op als onafhankelijke, net zoals meer dan de helft van onze lijst", zegt lijsttrekker Norbert De Mey. (ASD)