Pralinja tovert bankkluis om tot gezellige koffiehoek In deze kluis vind je enkel het zwarte goud Anthony Statius

22 november 2018

13u01 0 Deinze Genieten van een kopje koffie kan overal en altijd, maar in de Valentino-pralinezaak Pralinja in de Tolpoortstraat in Deinze wint men alvast de prijs voor meest originele zithoek. Eigenaars Bart Debbaut en Anja Stevens toverden een voormalige ingebouwde bankkluis om tot een gezellige koffiehoek, compleet met sfeerlichtjes en rode, fluwelen zetels. “Ideaal om even uit te rusten tijdens het shoppen of om te keuvelen met vrienden en vriendinnen”, zegt het koppel.

Bart Debbaut en Anja Stevens openden in april van dit jaar de chocolade- en geschenkwinkel Pralinja in het voormalige Record Bank-kantoor in de Tolpoortstraat in Deinze. Naast een tien meter lange toog gevuld met ambachtelijke pralines van Valentino vind je er ook thee, koffie en geschenkartikelen, waaronder zelfgemaakte kaarsen en kleicreaties van Zonnehoeve, een woon- en zorgcentrum voor mensen met een beperking in Eke. Maar het voormalige bankkantoor biedt ook andere opportuniteiten, zo blijkt.

“Oorspronkelijk waren we niet van plan om koffie of thee te serveren, maar er kwam zodanig veel vraag van onze klanten dat we nu een deel van de winkel hebben ingericht met tafeltjes en stoelen. Maar ons meest speciale plekje bevindt zich helemaal achteraan de winkel. Daar hebben we de oude bankkluis omgebouwd tot een gezellige zithoek. De kluis biedt plaats aan een vijftal personen en is ideaal om even in uit te rusten tijdens het shoppen, om rustig de ruime keuze aan pralines en andere artikelen te proeven of om gezellig te keuvelen met vrienden en vriendinnen in een aangenaam kader. De sfeerlichtjes en de comfortabele rode fluwelen zetels maken het plaatje compleet. De kluis gaat vanaf zaterdag 24 november open voor het publiek.”

“We beperken de kaart tot koffie en thee”, vervolgt Anja, “want het is niet de bedoeling dat het hier een café wordt. Voor de koffie werken we samen met de lokale branderij Café Gusta uit Oudenaarde. Voor onze thee kozen we voor één van de beste merken in Europa: Geels uit Duitsland. Deze producten kan je ook los kopen in de winkel, net zoals koffieblikjes, theeblikjes en andere thee accessoires.”

“We geloven in ons concept en we hebben bewust voor Deinze gekozen omdat onze roots hier ook liggen”, zegt Bart. “Mijn grootvader Jozef Danneels was vroeger directeur op de basisschool Sint-Hendrik in Petegem-aan-de-Leie en mijn moeder Bea Danneels heeft jarenlang Nederlands en Duits gegeven, eerst op Leiepoort campus Sint-Theresia en later op Leiepoort campus Sint-Hendrik. Mijn overgrootmoeder had zelfs een snoepwinkeltje in Deinze.”

Pralinja is open van dinsdag tot en met zaterdag van 9.30 tot 18 uur en op maandag van 14 tot 17.30 uur. Op zondag is het gesloten, behalve in december en januari; dan is de winkel iedere zondagvoormiddag open van 10 tot 13 uur. Meer info via www.pralinja.be of Facebook.com/pralinja.