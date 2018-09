Politie van Deinze-Zulte controleert op kinderzitjes tijdens eerste schooldag Sam Ooghe

03 september 2018

15u49 0 Deinze De politie van Deinze-Zulte heeft deze ochtend en deze namiddag intensief gecontroleerd op het correct vervoer van kinderen in de wagen. De controles maken deel uit van een bredere campagne van de politiezone.

"Slechts 23% van de kinderen kleiner dan 1,35 m wordt op een volledig correcte manier vervoerd, en 13% van de kinderen wordt zelfs helemaal niet vastgemaakt." De cijfers die de lokale politiezone van Deinze-Zulte net voor de eerste schoolweek verspreidde, spreken boekdelen. Daarom werden talrijke agenten op weg gestuurd om kinderzitjes en gordelgebruik te controleren.

"Vandaag stond repressie niet centraal", vertelt Julie Van den Heede, woordvoerdster van de politiezone. "We hebben vooral mensen aangesproken, en verteld wat wel en niet correct is bij het vervoer van kinderen. De meeste mensen waren positief, en de kinderen zeker, want die kregen een armbandje. Dit alles past binnen onze campagne, 'Klikvast = veilig'. We zullen zulke controles regelmatig doen in september, en na de herfstvakantie volgt dan een herhaling."