Politie pakt vermoedelijke daders ZEB-winkeldiefstallen op OSG

28 januari 2019

17u36 0 Deinze De politie heeft dit weekend een drietal verdachten opgepakt die wellicht betrokken zijn bij winkeldiefstallen in verschillende filialen van kledingwinkel ZEB. Ze zouden onder meer toegeslagen hebben in de winkel in Deinze.

De politie kon zaterdagnamiddag een verdacht Frans voertuig intercepteren op de Kortrijksesteenweg, nadat er melding was gemaakt van een winkeldiefstal bij ZEB in Sint-Denijs-Westrem. Nazicht van het voertuig leerde dat de mannen ook zakken met gestolen kleren hadden van andere filialen, waaronder uit Deinze. De mannen van 21, 27 en 31 jaar oud werden opgepakt. Ze kunnen mogelijk gelinkt worden aan andere winkeldiefstallen in Oost-Vlaanderen. Eén verdachte mocht ondertussen wel al beschikken, de twee anderen zijn aangehouden.