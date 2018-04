Politie pakt drugsbende op 27 april 2018

De politie van Assenede-Evergem en Deinze-Zulte hebben maandag zes leden van een drugsbende opgepakt tijdens huiszoekingen in Deinze en Evergem. De politie viel simultaan binnen op drie adressen en trof naast verdovende middelen ook een aanzienlijke som cash geld aan. De zes opgepakte bendeleden werden voor de onderzoeksrechter in Gent geleid. Die besliste om drie personen aan te houden op verdenking van invoer en verkoop van verdovende middelen in vereniging. Een meerderjarige is vrijgelaten onder voorwaarden. Een minderjarige is voor de jeugdrechter geleid. Die liet hem overbrengen naar een gesloten jeugdinstelling. Een zesde bendelid mocht gewoon naar huis terugkeren, maar hij blijft wel deel uitmaken van het verder onderzoek. (JEW)