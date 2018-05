Politie onderzoekt gif aan Kasteellaan 04 mei 2018

Volgens buurtbewoners is er aan de Kasteellaan in Sint-Martens-Leerne (Deinze) vossengif gevonden. De politie van de zone Deinze-Zulte heeft daarover geen officiële melding gekregen, maar laat wel weten dat ze op de hoogte is van de bezorgdheid van de bewoners. Daarom zal de lokale wijkinspecteur de zaak nu van naderbij bekijken. Wie denkt dat zijn huisdier gif binnengekregen heeft, moet altijd eerst het antigifcentrum contacteren via het gratis nummer 070/245.245. Het is ook aangewezen om melding te doen bij de politie. Er zijn al twee honden vergiftigd aan de Kasteellaan. (OSG)