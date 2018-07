Politie geen fan van WhatsAppgroep tegen criminaliteit 27 juli 2018

02u37 0

Steeds meer inwoners denken eraan om een WhatsAppgroep of zelfs een burgerwacht op te richten om de veiligheid in de straat te verhogen. "Geen goed idee", zegt de politie.





Volgens de laatste politiecijfers is de criminaliteit gedaald dankzij preventieve acties en de actieve leden van 31 buurtinformatienetwerken (BIN's). Toch blijven bezorgde inwoners zoeken naar manieren om de veiligheid te verhogen. Tom Van Poucke denkt aan een WhatsAppgroep. "Als we iets verdachts zien, dan verwittigen we elkaar. Je kan dan laten weten of de politie al verwittigd is. Of gewoon zelf reageren door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en sla een praatje met de verdachte persoon. Op die manier kan je diens bedoeling verstoren, maar enkel als het veilig kan. Vergelijk het met een soort van burgerwacht."





De politie Deinze-Zulte had nog geen weet van Toms initiatief, maar ook binnen de BIN's kwamen al soortgelijke ideeën naar boven. De politie staat niet te springen voor soortgelijke burgerinitiatieven. "We raden het ten stelligste af", zegt politiewoordvoerster Julie Van den Heede. "Voor de politie is het onmogelijk om WhatsAppgroepen permanent te monitoren. De verdachte aanspreken is geen goed idee. Je weet nooit wat hij van plan is, of hij agressief zal reageren of zelfs gewapend is. Zie je iets verdachts, bel dan gewoon het noodnummer 101." (JEW)