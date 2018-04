Politie flitst met infraroodcamera 19 april 2018

De politie Deinze-Zulte heeft gisteren met een infraroodcamera geflitst. Snelheidsduivels konden zo in beide richtingen betrapt worden in de Vosselarestraat in Deinze. Daar bedraagt de maximumsnelheid 50 kilometer per uur. "Infrarood heeft het voordeel dat er geen flits te zien is", zegt de inspecteur die naast het toestel post vatte. "Vooral 's nachts maakt dat voor ons een wereld van verschil. We hebben het jammer genoeg al meegemaakt dat een geflitste bestuurder op een agressieve manier verhaal kwam halen. Het omgekeerde hebben we ook al meegemaakt, wanneer een dronken bestuurder nadat hij geflitst was terugkeerde om te vragen of hij te snel reed." Wie te snel reed, werd verderop onderschept. Zo kon de politie een rijbewijs voor 15 dagen intrekken van iemand die 37 kilometer per uur te snel reed. (JEW)