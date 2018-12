Politie Deinze-Zulte controleert tijdens Verkeersveilige Nacht: vijf bestuurders blazen positief Sam Ooghe

12u18 0 Deinze De politie van Deinze-Zulte heeft vrijdagnacht vijf bestuurders betrapt met een glas te veel op. De controleactie kaderde in het provinciale initiatief ‘Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen’.

Alle politiezones nemen deel aan de controlenacht. In totaal liet de politie van Deinze-Zulte 131 bestuurders blazen. Zo’n 4 procent blies positief. Een persoon moest zijn rijbewijs meteen afstaan. Hij had 1,49 promille in het bloed. De politie betrapte daarnaast een bestuurder die met drugs achter het stuur zat. Ook zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken.

De gouverneur kwam voor de gelegenheid ook een kijkje nemen bij de eerste twee haltes van de politie.