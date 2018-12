Politie controleert op onrechtmatig parkeren op plaatsen voor mensen met beperking: weinig inbreuken Sam Ooghe

10 december 2018

21u58 0 Deinze De politie van Deinze-Zulte heeft op maandag een controleactie uitgevoerd, gericht op onrechtmatig parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor mensen met een beperking.

Dat meldt de persdienst van de politiezone zelf. In totaal controleerden de agenten 141 wagens die op de voorbehouden parkeerplekken geparkeerd stonden. Dat gebeurde in zowel Deinze als Zulte, op verschillende tijdstippen. Het resultaat is positief te noemen: de politie stelde slechts twee overtredingen vast, minder dan verwacht.