Politie betrapt zeven chauffeurs met glas te veel op Wouter Spillebeen

15 januari 2019

15u15 0 Deinze Naar aanleiding van het ‘Weekend Zonder Alcohol’ heeft de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem in de nacht van zaterdag op zondag met twee verkeersploegen controles uitgevoerd.

De ploegen, die ondersteund werden door drie aspiranten van de Oost-Vlaamse politieschool, controleerden in totaal 213 chauffeurs op rijden onder invloed. Acht chauffeurs hadden een glas te veel op. Vijf van hen moesten hun wagen voor zes uur laten staan en twee chauffeurs kregen drie uur rijverbod. De laatste had zo veel op dat hij zijn rijbewijs meteen voor vijftien dagen moest inleveren. Daarnaast betrapte de politie een bestuurder die onder invloed van drugs stuurde. Hij is zijn rijbewijs ook voor 15 dagen kwijt. De politie schreef ook boetes uit voor een chauffeur die geen geldig verzekeringsbewijs had en voor een bestuurder die reed met een defect dimlicht.