Plaats genoeg in begeerde basisscholen

De kamperende ouders in Eeksken in Lovendegem en De Sterrebloem Meigem (Deinze) hebben hun kinderen allemaal kunnen inschrijven.





"In de gemeentelijke basisschool Eeksken in Lovendegem brachten tien ouders de nacht door. "We zijn net volzet, alle vijfentwintig plaatsen zijn ingenomen", zegt directeur Lode Wytynck. "Er is geen wachtlijst."





In De Sterrebloem werden maar zes van de acht begeerde plaatsen ingevuld. Saartje Van Landuyt (30) bleef twee nachten in het kleuterlokaal De Sterrebloem slapen. "Donderdagnacht zijn er vijf ouders blijven slapen. Een zesde mama is er enkele uren voor de inschrijving bij gekomen. Het was gezellig. Het was dan wel niet nodig, maar ik wou het risico niet lopen te laat te zijn."





"Er waren nog ouders die twijfelden, maar je kan vooraf niet inschatten wie er wel komt", zegt coördinator Ellen De Dapper. "Nu hebben we met twaalf kinderen uit 2016 een wenselijk aantal. Al zijn die twee kinderen extra nog welkom", aldus Ellen De Dapper.





