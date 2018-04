Pieter (37) opent restaurant in dorp 05 april 2018

02u52 0

Bachte-dorp heeft opnieuw een restaurant. Pieter De Troyer (37) uit Sint-Martens-Latem toverde het pand langs de oude Leiearm om tot Bachtekerke. "Ik serveer een seizoensgebonden keuken met mediterrane invloeden", zegt de chef. Zeebaars in zoutkorst, hoevekip baskenland of liever een ceasar salad; het is maar een greep uit de menukaart van Bachtekerke; het nieuwe restaurant in Bachte-dorp. Pieter De Troyer toverde het pand - voorheen D'Oude Leie - om tot een nieuwe culinaire hotspot met als grootste troef het idyllische terras aan het water. "We hebben het pand vorig jaar gekocht en helemaal opgeknapt", zegt Pieter, die onder andere in Brasserie Vinois in Sint-Martens-Latem werkte. "Ik werk uitsluitend met verse, seizoensgebonden producten." Meer info, reservaties en openingsuren op www.bachtekerke.be. (ASD)