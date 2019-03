Piet Cosaert toont eerste surrealistische fotokunstwerken bij Bruno Anthony Statius

25 maart 2019

11u42 0 Deinze Fotograaf Piet Cosaert (49) houdt zijn eerste publieke tentoonstelling bij Brasserie Bruno. Zijn surrealistische werken zijn nog te bewonderen tot eind april.

In het dagelijkse leven is Piet Cosaert projectmanager bij luchttechnologiebedrijf Typhoon, maar na de werkuren duikt hij met zijn fotocamera in een eigen fantasiewereld, met unieke foto’s als resultaat. Twaalf van deze kunstwerken zijn momenteel te zien bij Brasserie Bruno in Deinze.

“Mijn foto’s zijn vooral geïnspireerd op het surrealisme en fine-art”, zegt Piet. “In mijn werken probeer ik vooral gevoelens te verbeelden, er moet een verhaal in zitten en dit wil ik graag tot leven doen komen. Je zou het bijna therapie kunnen noemen voor mensen die uit een diep dal zijn geklommen en dit willen laten zien aan de mensen. Soms is één beeld opgebouwd uit meerdere foto’s, die ik met Photoshop nauwgezet in elkaar laat overvloeien. Ik ben pas in 2009 met fotografie begonnen en heb mijn eigen stijl proberen te ontwikkelen. Nu pas vond ik het een geschikt moment om ermee naar buiten te komen.”

De werken van Piet zijn nog te zien tot eind april. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via newrealitiesphoto@gmail.com.