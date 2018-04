Peter Degadt helpt CD&V-lijst duwen 14 april 2018

02u38 0

Peter Degadt (64), de voormalig gedegeleerd bestuurder van Zorgnet-Icuro zal samen met Trees Van Hove de lijst van CD&V Deinze-Nevele duwen.





Peter Degadt is gewezen gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, de werkgeversfederatie en netwerkorganisatie van de algemene ziekenhuizen, voorzieningen geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg in Vlaanderen. Hij werd door de stad gelauwerd als Verdienstelijke Burger.





"Samen met Nevele kunnen we verder bouwen aan de zorgzame stad van morgen. Het lokaal bestuur speelt hierin een belangrijke rol", zegt Degadt. "Peter is al jaren een topper binnen CD&V en we zijn trots dat hij nu de stap zet naar de actieve politiek", zegt lijsttrekker Jan Vermeulen. Voor hij naar het ziekenhuiswezen overstapte, was Peter onder andere kabinetschef van Daniël Coens en adjunct-kabinetschef van eerste minister Wilfried Martens. Hij is voorzitter van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. (ASD)