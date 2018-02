Percussieleerkracht in actie in bibliotheekkelder 14 februari 2018

De Jazzy Sunday-reeks gaat op zondag 18 februari verder met het Pieter Claus Trio. Pieter Claus is leerkracht percussie aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Deinze en wie hem met trompetist Jean-Paul Estiévenart en bassist Jouni Isoherranen aan het werk wil zien, moet om 17 uur in de bibliotheekkelder op de Markt zijn. De deuren openen om 16 uur en de toegang is gratis. (ASD)