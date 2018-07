Peetvader van Deins jeugdvoetbal overleden IVES FAELENS (52) VERLIEST STRIJD TEGEN LYMFEKLIERKANKER ANTHONY STATIUS

02u27 0 Deinze Ives Faelens, een van de grootste bezielers van het jeugdvoetbal in Deinze, is op 52-jarige leeftijd overleden. De man stond aan de wieg van vzw Savafoot, die jaarlijks voor zo'n vijfhonderd jeugdspelertjes voetbalkampen- en stages organiseert. Zijn levenswerk zal verdergezet worden.

Uitgerekend op de dag dat de Rode Duivels geschiedenis schreven en de Brazilianen naar huis speelden in de kwartfinale van het WK, overleed de man die in Deinze nog zoveel meer betekende voor jonge voetballertjes dan ons nationale elftal. Ives Faelens, de man die eind jaren 90 samen met Claude D'Almagne de vzw Savafoot oprichtte, verloor op vrijdag 6 juli na negen jaar de strijd tegen lymfeklierkanker. Een zware klap voor voetbalminnend Deinze.





Tot laatste snik

""Het doel van Ives was om zoveel mogelijk jonge spelertjes uit de regio zo vroeg mogelijk te laten trainen op niveau", zegt Cedric Vlaeminck, die in 2007 in het bestuur van de vzw Savafoot stapte. "Ieder jaar hield de vzw kampen, stages en technische trainingen voor spelers van 5 tot 14 jaar en nu bieden we jaarlijks plaats aan zo'n vijfhonderd spelertjes. Jeugdvoetbal lag Ives nauw aan het hart en ondanks zijn ziekte was hij tot op het laatste moment betrokken bij de organisatie van de komende kampen en stages. Drie dagen voor zijn dood hadden we nog telefonisch contact. Ives was een manusje-van-alles en hij was door iedereen graag gezien. Hij was mijn leermeester, een echte vaderfiguur. Ives was een people manager, hij wist mensen te inspireren en te motiveren. Zelfs na een mindere training kon hij met een kwinkslag de negatieve punten ombuigen tot iets positiefs. Hij was een eeuwige optimist en een vechter tot de laatste minuut. Samen met zijn vrouw Sabine, zijn dochter Lien en een team van vijf mensen gaan we de vzw Savafoot verderzetten. Het was zijn wens om het sportieve luik nog verder uit te bouwen."





Club Brugge Academy

Ives Faelens was ook jaren medewerker van de Club Brugge Academy en op de website van Club Brugge betuigde ook CEO Vincent Mannaert zijn respect: "Met Ives verliezen we een zeer gewaardeerd blauw-zwart familielid. Zijn verdiensten voor Club zijn enorm. Zo was Ives onder meer de initiële bezieler van de Club Kids. Hij was ook de grote gangmaker van de samenwerking met regionale partnerclubs én was voor veel spelertjes en ouders hun eerste kennismaking met Club. We gaan hem missen."





Ives was ook tot enkele jaren geleden een geliefde leerkracht in het basisschooltje van Gottem, waar hij woonde. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 14 juli om 11 uur in de Sint-Martinuskerk in de Ardense Jagersstraat in Gottem. Na de dienst is er gelegenheid om de familie te groeten.