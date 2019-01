PC Okra Vinkt mag petanquen in de sporthal Anthony Statius

19 januari 2019

Te koud om buiten te petanquen? PC Okra Vinkt heeft er iets op gevonden. Iedere donderdag rollen zij enkele zelfgemaakte speelvelden uit in de sporthal. “De eerste boulodroom van Deinze is een feit”, zegt voorzitter Antoinette Van Huffel.

Petanqueclub Okra Vinkt telt 26 leden en zij hebben twee buitenterreinen aan de oude gemeenteschool. Maar met de huidige vriestemperaturen is het niet aangenaam om buiten een balletje te gooien, dus ging de club op zoek naar een oplossing.

“Het idee om in de sporthal te petanquen is eigenlijk vorige zomer ontstaan”, zegt voorzitter Antoinette Van Huffel. “Door de extreme hitte was het niet zo plezant om buiten te spelen en dus hebben wij aan de stad Deinze gevraagd om bij extreem warm of koud weer de sporthal van Vinkt te mogen gebruiken. We hebben speciale matten gekocht en onze handige Okraleden hebben zelf een houten afsluiting gemaakt zodat we niet constant achter petanqueballen moeten rennen. Iedere donderdagmiddag tussen 13.30 en 17 uur wordt de sporthal een beetje een boulodroom, de eerste van Deinze”, zegt Antoinette.