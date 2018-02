Pastorie onder de hamer 28 februari 2018

De pastorie van Gottem wordt openbaar verkocht voor een minimum instelprijs van 339.000 euro. Het gebouw dateert van 1860 en ligt pal in het dorpscentrum. Sinds 14 juli 2004 is het beschermd als monument.





De kerkfabriek verkoopt de voormalige pastorie naast het kerkhof van de Sint-Martinus- en Sint-Eutropiuskerk in de Ardense Jagersstraat in Gottem-dorp. Het gaat om een villa met tuin. De gronden waren tot 1960 eigendom van Papeleu De Spoelvoorde, een rentenier uit Gent. De pastorie zelf werd door de kerkfabriek gebouwd in 1860 en hersteld en uitgebreid in 1941. De voorgevel werd recent gerenoveerd, de achtergevel is nog in oorspronkelijke staat. Het gebouw heeft op het gelijkvloers een hal, woonkamer, keuken, drie bureaus, toilet, twee garages en verschillende bergplaatsen en op de eerste verdieping vier slaapkamers en een douchekamer met toilet. Er is ook een kelder en zolderruimte. De pastorie van Gottem is beschermd als monument.





De enige zitdag vindt plaats op donderdag 22 maart om 14.30 uur in Brasserie De Mandel in Grammene. Wie interesse heeft, kan het gebouw van naderbij komen inspecteren tijdens een van de kijkdagen. Deze vinden plaats op zaterdagen 3, 10 en 17 maart, telkens van 10 tot 12 uur. Meer info via www.notarim.be en www.immovlan.be. (ASD)