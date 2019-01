Pasar organiseert 27ste nieuwjaarsconcert in Brielpoort Anthony Statius

11 januari 2019

13u07 0 Deinze Pasar Deinze nodigt op zaterdag 12 januari voor de 27ste keer het Bevers Harmonieorkest uit voor een nieuwjaarsconcert in de Brielpoort.

Het orkest bestaat uit meer dan honderd muzikanten en wordt geleid door dirigent Bert Decavel. “Zoals steeds besteedt het orkest veel aandacht aan de programmakeuze”, zegt voorzitter Patrick Steyaert. “De dirigent en zijn muzikanten streven een balans na tussen originele werken van gerenommeerde componisten, bewerkingen van het klassieke symfonische repertoire maar ook van filmmuziek en werken voor solo en orkest. Op het komende nieuwjaarsconcert is het genieten van schitterende werken van één van de grootste componisten uit de filmgeschiedenis, namelijk John Williams. Hij verzorgde de muziek van een waslijst iconische films en ontving maar liefst vijftig Oscarnominaties. Op het programma staan ‘Parade of the Slave Children uit de film Indiana Jones and the Temple of Doom en E.T. Adventure on Earth. Uiteraard staan opnieuw enkele hedendaagse componisten op de affiche zoals Bert Appermont en Johan De Meij. Met ‘Der Vogelhändler’ van Carl Zeller brengt het orkest dan weer een selectie uit één der bekendste operettes aller tijden.”

Tussendoor en na het concert biedt Pasar streekdrankjes aan. Een ticket kost 15 euro in voorverkoop en 16 euro op de avond zelf. Leden van Pasar krijgen 1 euro korting. Info via www.pasar.be/deinze en pasardeinze@gmail.com