Pasar organiseert 26ste nieuwjaarsconcert 02u48 0 Foto Anthony Statius

Pasar Deinze nodigt iedereen uit op zijn 26ste nieuwjaarsconcert in de Brielpoort. Op zaterdag 13 januari komt het honderkoppige Beverse Harmonieorkest onder leiding van dirigent Bert Decavel haar ondertussen gekende mix van originele werken van gerenommeerde componisten, bewerkingen van het klassieke symfonische repertoire, maar ook filmmuziek brengen.





The Cowboys van John Williams, Anton Alcalde ('Lembranzas Do Mar'), David Maslanka ('Liberation') en Pineapple Poll Suite from the Ballet van Arthur Sullivan zijn maar een greep uit het repertoire. Tussendoor kan je drankje bestellen aan de bar van Pasar Deinze. Kaarten kosten 15 eurp on voorverkoop en 16 euro aan de deur. Meer info via www.pasar.be/deinze.





(ASD)