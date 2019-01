Pasar bezoekt De Nieuwe Morgen in Mudel Anthony Statius

03 januari 2019

16u01 0

Pasar ZO-Vlaanderen organiseert op zondag 13 januari een begeleid bezoek aan de tentoonstelling De Nieuwe Morgen in het Mudel in Deinze. Inschrijven kan nog tot dinsdag 8 januari.

Met de tentoonstelling De Nieuwe Morgen presenteert het Mudel een tentoonstelling met enkel topwerken van de Belgische kunst tussen 1890 en 1930. Zestig meesterwerken begeleiden de bezoeker op een boeiend traject in de kunstgeschiedenis, dat voert van het impressionisme over het symbolisme tot het expressionisme. Pasar ZO-Vlaanderen bezoekt deze tentoonstelling met een gids en deze activiteit is de tweede onder de nieuwe werking ‘cultuur’ binnen Pasar. Na de rondleiding bezoekt men nog de erfgoedcollectie en men sluit af met een drankje.

Afspraak vanaf 9.30 uur in het Mudel. Deelnemen kost 12 euro per persoon en leden van Pasar betalen 10 euro. Inschrijven via marieclaire.martens@pasar.be.