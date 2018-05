Pas geopend Pralinja verkoopt exclusieve roze praline 02 mei 2018

02u24 0

Voorlopig alleen in Deinze is de nieuwste Valentino-praline Ivory Coast, gemaakt van roze chocolade, te koop. Anja Stevens en haar man Bart Debbaut bieden het exclusieve chocolaatje met enige trots aan in hun pas geopende pralinewinkel in de Tolpoortstraat. Pralinja is de enige Valentino-winkel in de Leiestreek tussen Gent en Kortrijk. "Naast ambachtelijke pralines vind je bij ons ook koffie- en theemerken, unieke geschenken en geschenkmanden", zegt Anja. "Daarnaast hebben we ook de zelfgemaakte kaarsen en kleicreaties van Zonnehoeve, een woonzorgcentrum in Eke.





Meer info via Pralinja.be en facebook.com/pralinja. (ASD)