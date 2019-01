Parochieploeg houdt voedselinzameling in kerken Anthony Statius

05 januari 2019

09u55 0 Deinze De parochieploeg van Deinze organiseert dit weekend voor de eerste keer een voedselinzameling in de OLV-kerk en de Sint-Pauluskerk in Petegem.

“In de periode rond Kerstmis wil de parochie in Deinze een actie op touw zetten waarin de zorg voor het welzijn van mensen met minder kansen concreet gestalte krijgt”, zegt Frans Neirinck. “Er is natuurlijk al de werking van De Regenboog, die gedurende het jaar regelmatig initiatieven neemt ter ondersteuning van kansarmen in Deinze. Daarnaast hebben de parochieploeg en de parochieraad nu een nieuw initiatief in het leven geroepen, waarbij drie keer per jaar goederen ingezameld zullen worden tijdens bepaalde vieringen in kerken van Deinze. Iedereen kan daarbij goederen binnenbrengen en deze producten worden dan geschonken aan de voedselbedeling van Deinze, zodat ze echt ten goede komen aan mensen met minder kansen.”

“Deze nieuwe actie zal voor het eerst plaatshebben in de OLV-kerk op zaterdag 5 januari om 17.30 uur en op zondag 6 januari om 10.30 uur. Op zondagochtend is er om 9 uur ook een inzamelmoment en in de Sint-Pauluskerk in Petegem. Hierbij gaat het over verzorgingsproducten zoals zeep, douchegel, shampoo, tandpasta, maandverbanden, dagcrème en handcrème, verzorgingsproducten voor kinderen en ook keukenolie. Verderop in het jaar zal deze inzamelactie herhaald worden op Witte Donderdag (18 april) en Maria Tenhemelopneming (15 augustus).