Parkwachters redden goederen van afvalhoop 02u30 0 Foto Michel Moens De parkwachters vragen inwoners om herbruikbare goederen te droppen in de 'Red Ons'-boxen. Deinze De parkwachters van de recyclageparken van het Meetjesland en de streek rond Deinze willen nog bruikbare goederen, die normaal in de afvalcontainers belanden, redden en een tweede leven geven.

Elke dag komen inwoners naar het recyclagepark om goederen weg te gooien die nog perfect bruikbaar zijn. Met speciale 'Red Ons'-boxen die nu op elk recyclagepark in onze regio staan, moet daar een einde aan komen. Meteen wordt ook de afvalberg een pak kleiner gemaakt.





"Samen met de parkwachters gaan we inwoners nu volop sensibiliseren", zegt Koen Loete, voorzitter van afvalverwerker IVM. "We hebben al de brengpunten in De Kringwinkels, textielcontainers op straat, de inzamelingen van textiel huis aan huis, en de ophaling van goederen aan huis. Maar toch brengen heel wat inwoners de herbruikbare goederen naar het recyclagepark. Tot nu werd dat voor het gemak al te vaak in de brandcontainer gegooid. Maar vanaf nu hebben we de 'Red Ons-boxen' waarin klein herbruikbaar materiaal kan. We willen de bezoekers meer bewust maken. Als het nog in goede staat is, breng het dan naar De Kringwinkel", zegt Koen Loete.





In het voorjaar 2018 plannen zowel De Kringwinkel Meetjesland als De Kringwinkel Ateljee een aantal sensibiliseringsacties op de recyclageparken. Samen zamelen ze op jaarbasis 5,3 miljoen herbruikbare goederen in. Door de nieuwe actie op de recyclageparken moet dat cijfer volgend jaar de hoogte in. (JSA)