Parket onderzoekt incident in woning Wouter Spillebeen Anthony Statius

03 september 2018

13u43 0 Deinze In de Leernsesteenweg in Deinze onderzoekt de forensische recherche van politiezone Deinze-Zulte een incident in een woning. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk.

De hele voormiddag al is de oprit aan de woning tegenover het Heilig Hart in Deinze afgesloten met politielint. De forensische recherche in de iconische witte pakken voert er momenteel een onderzoek. “Voorlopig kunnen we alleen bevestigen dat we een onderzoek voeren naar een incident dat mogelijk in het huis heeft plaatsgevonden”, aldus het parket Oost-Vlaanderen.