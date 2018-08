Oxfam-winkel schenkt award aan Sint-Jansscollege 14 augustus 2018

De Oxfam-winkel van Deinze heeft de Handel Nu-award geschonken aan leerlingen van het Sint-Janscollege van Sint-Amandsberg. Die ontvingen ze voor hun jaren lange werking rond Fair Trade en dit jaar werden ze in het bijzonder geprezen voor hun cacao-actie. "Met leerlingen uit hun Europese partnerscholen werkten ze een dag rond eerlijke handel in Deinze", zegt hun Deinse leerkracht Peter Parmentier. "Naar aanleiding van de scholenactie Handel Nu versierden ze de plaatselijke winkel met hun petitieactie." Een delegatie van de studenten mocht op onlangs de award in ontvangst nemen. De leerlingen ook nog vrijwilligerswerk doen in Deinze.





(ASD)