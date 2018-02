Overrompeling op ZotWijze markt, organisatie denkt aan tweede editie 26 februari 2018

02u45 0 Deinze De eerste editie van ZotWijs werd door de Deinzenaren duidelijk gesmaakt. De indoor markt van lokale handelaars lokte honderden jonge gezinnen naar Driespoort Shopping. "Dit hadden we niet verwacht, volgend jaar komt er sowieso een tweede editie", zeggen de organisatoren.

De succesformule om veel volk te lokken op een gezapige zondagmiddag? Gratis kinderanimatie. Dat bewezen Lieselot Denys (31) van Crealief, Delphine Van den Berghe (34) van Zuskus en Melissa Lombaert (34) van KDkes gisteren met ZotWijs in Driespoort Shopping. Samen met een twintigtal andere ondernemers palmden ze de eerste verdieping van het hoofdgebouw in en al vanaf 10 uur 's morgens bleek het pand de te klein.





"Het was een echte overrompeling", zegt Lieselot. "De gratis workshops met onder andere muzieklessen, yoga en dans lokten heel veel volk en ondertussen pikten de handelaars een graantje mee aan hun kraampjes. Als het van ons afhangt, doen we dit volgend jaar opnieuw." (ASD)