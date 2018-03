Ouders lezen voor op Sint-Hendrik 22 maart 2018

02u34 0 Deinze Basisschool Sint-Hendrik in Petegem heeft gisteren voor de tweede keer een grote voorleesdag gehouden. Maar liefst 32 ouders en grootouders kwam verhaaltjes voorlezen.

In L1B, de klas van juf Annelies, hingen alle kinderen gisterenochtend aan de lippen van Eline Olvervoorde, de mama van Ingmar. Eline las voor uit de boeken 'Robot in groei' en 'Garage Gust'.





Grappig boek

"Thuis lees mijn man vooral voor omdat hij later terug is van zijn werk", zegt Eline. "Maar ik doe dat ook graag, ik heb speciaal een grappig boek gekozen, dat vinden de kindjes leuk."





"We werken in maart rond de 'Jeugdboekenmaand'", zegt juf Annelies. "Kleuters komen op workshop bij grote kinderen, kleuters zingen een liedje voor een klas, er wordt samen gekookt en de grote voorleesdag was samen met de ouderraad." (ASD)