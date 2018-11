Ouderraad Leieparel organiseert spellenbeurs Anthony Statius

16 november 2018

10u02 0

De ouderraad van basisschool Leieparel zorgt komend weekend voor het nodige entertainment. Op zaterdagavond organiseren de ouders van 20 uur tot middernacht een spellenavond en zondag is iedereen welkom van 10 tot 18 uur op de spellenbeurs.

De spellenavond op zaterdag is voor de iets oudere jeugd (14+) en volwassenen. Deze avond loopt in samenwerking met spellenclub De Struikrover uit Deinze. Iedereen kan die avond gratis spelletjes uitproberen in de refters van Leiepoort campus Sint-Theresia (ingang via de Kaaistraat 9-11).

Op zondag 18 november organiseert de ouderraad voor de zesde keer een spelletjesbeurs. Deze familienamiddag voor jong en oud is gratis. Met de opbrengst wordt op school de spelotheek verder uitgebouwd. De beurs vindt ook plaats in de refters van Leiepoort campus Sint-Theresia en loopt in samenwerking met De speelvogel. Op het programma staat het onder begeleiding uittesten van gezelschapsspellen, een beurs vol gezelschapsspelletjes en hapjes en drankjes.