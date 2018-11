Ouderraad biedt 238 gezelschapsspelletjes aan in Leieparel “Vier weken nodig gehad om alle spelregels uit het hoofd te leren” Anthony Statius

18 november 2018

13u46 0 Deinze De ouderraad van basisschool Leieparel in Deinze haalde alles uit de kast op de jaarlijkse spelletjesbeurs. Samen met De Speelvogel zorgden zij voor 238 gezelschapsspelletjes. ”We hebben vier weken tijd nodig gehad om alle spelregels uit het hoofd te leren”, zegt mama Ann Sanders.

De zesde spelletjesbeurs in basisschool Leieparel bracht zondag zo’n 200 gezinnen samen. “Op deze dag laat iedereen de smartphone en de tv uit”, zegt directeur Franky De Graeve. “We willen zoveel mogelijk mensen tijd met hun kinderen en met andere gezinnen laten doorbrengen.”

“Met de ouderraad hebben we geïnvesteerd in zo’n 120 gezelschapsspelletjes en dankzij De Speelvogel hadden we er maar liefst 238", zegt mama Ann Sanders. “Met de ouderraad staan we iedereen bij met raad en daad zodat we snel de spelregels kunnen uitleggen. We hebben toch zo’n vier weken tijd nodig gehad om al die regels uit het hoofd te leren. Met de ouderraad organiseren we ook iedere dinsdag een spelletjesmiddag voor de leerlingen.”