Ortwin De Poortere staat op tweede plaats van Kamerlijst

15 januari 2019

Deinzenaar Ortwin De Poortere staat op de tweede plaats van de federale Kamerlijst van Vlaams Belang.

“Dat heeft de partijraad afgelopen weekend beslist”, zegt Ortwin. “Onze lijsttrekker is Barbara Pas uit Dendermonde, die momenteel fractieleider is in de Kamer. Hiermee maak ik de overstap van het Vlaams Parlement naar de Kamer, waar ik reeds in zetelde van 2004 tot 2007. Hierdoor krijgen ook enkele jonge, nieuwe mensen een mooie plaats op de lijst van het Vlaams Parlement en zo krijgen ze ook de kans om hun zetel daar te veroveren.”

In Deinze maakte Vlaams Belang tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober een mooie comeback. De partij behaalde 7,4% van de stemmen en met Ortwin Depoortere en Olaf Evrard zijn er twee verkozenen.