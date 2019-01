Organisatie winterdorp vraagt feedback Anthony Statius

09 januari 2019

15u42 1

De organisatie van Winterpret aan de Leie vraagt feedback over het winterdorp en de ijspiste die men afgelopen weken organiseerde op het Sint-Poppoplein in Deinze organiseerde.

Op woensdag 2 januari werd de vijfde editie van Winterpret aan de Leie 2018-2019 afgesloten. De organisatie doet nu op haar Facebook een oproep om zoveel mogelijk feedback te geven over het evenement. “Graag willen wij onze dank betuigen aan alle partners, sponsors, medewerkers en Deinzenaren. Om Winterpret aan de Leie nog beter te maken vragen wij jullie hulp en dit kunnen jullie doen door onze enquête in te vullen via https://nl.surveymonkey.com/r/T3J8VSZ”, klinkt het.