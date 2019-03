Optiek Lammerant breidt uit met tweede brillenwinkel in de Gentstraat: Frames and Faces mikt op jongeren Anthony Statius

15 maart 2019

19u08 0 Deinze Lieven De Clercq en Christa Vanden Brande openen dit weekend hun nieuwe brillenzaak Frames and Faces in de Gentstraat in Deinze, op slechts enkele honderden meters van Optiek Lammerant in de Gaversesteenweg. “Met Lammerant focussen we op luxueuze designbrillen, terwijl Frames and Faces betaalbare designbrillen aan een jonger doelpubliek wil introduceren”, zegt Lieven De Clercq.

Wie de laatste maanden door de Gentstraat in Deinze is gepasseerd, heeft waarschijnlijk de mysterieuze boodschap “Hey there curious face, carry on. Nothing to see here” opgemerkt op de etalage naast café/tearoom Nikky’s. Ondertussen is de boodschapper bekend. De nieuwe eigenaar van het pand waar vroeger brillenzaak Optiek Thijs zat is... brillenzaak Optiek Lammerant.

“Onze nieuwe zaak Frames and Faces is een brillenwinkel die unieke brillen en zonnebrillen van gekende en minder gekende merken aanbiedt”, zegt Lieven Declercq. “We richten ons op een jongere doelgroep, omdat betaalbare designbrillen voor hen vaak ongekend terrein zijn. En dat terwijl ze volop bezig zijn met hun eigen identiteit in hun look te uiten. In de winkel vind je bijvoorbeeld de Kendall+Kylie frames, Kenzo en Ray-Ban, maar ook het minder bekende Waiting for the Sun en Ironic Iconic. We kiezen er bewust voor om ons momenteel voornamelijk op het offline-verhaal te focussen, we willen ons vooral verdiepen in de beleving in de winkel.”

Frames and Faces is open op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur en op donderdag van 10 tot 20 uur. Meer info via info@framesandfaces.be en www.framesandfaces.be.