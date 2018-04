Oproer wint eerste TomorrowBand 30 april 2018

De band Oproer uit Aalst heeft de eerste editie van TomorrowBand gewonnen. Zij namen het afgelopen vrijdag op tegen London Bullet, Jonezy en Chiaroscuro in de finale in jeugdhuis Brieljant. In het kader van de Vlaamse actie Lokale Helden zochten Deinze en Nevele muziektalent voor de wedstrijd Tomorrowband. Uiteindelijk schreven zich een tachtigtal bands in waarvan er acht werden geselecteerd voor de twee voorrondes in Jeugdcentrum Brieljant in Deinze en Jeugdhuis Mixit in Landegem. De vijfkoppige jury, waar ook singer-songwriter Milo Meskens deel van uitmaakte, koos de Aalsterse band Oproer als winnaar. De Deinse punkrockband London Bullet werd tweede. Oproer mag op zaterdag 18 augustus spelen op het skate- en muziekfestival Brielfest. (ASD)