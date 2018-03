Oppositie buist mobiliteitsplan 31 maart 2018

03u20 0 Deinze De meerderheid heeft donderdagavond het voorlopige mobiliteitsplan goedgekeurd. N-VA, Wakker Deinze en sp.a stemden tegen, GroenRood onthield zich. De aandacht voor trage weggebruikers werd lovend onthaald, maar de ringweg tussen N43 en N35 door Driespoort blijft het grootste struikelblok.

Iedere oppositiepartij begon haar betoog met lovende woorden voor het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, gevolgd door openbaar vervoer en personenwagens), dat de rode draad vormt door het mobiliteitsplan van schepen Bart Van Thuyne (CD&V). Maar het grootste struikelblok blijft de ringweg tussen de gewestwegen N43 en N35 via Driespoort, en de wijk rond Ter Wilgen. "Deze weg zal de woonkwaliteit in die wijk aantasten zonder dat het de ideale oplossing is voor het sluipverkeer. Ook de manier waarop erover werd gecommuniceerd is allesbehalve", klinkt het. "Die stationsboulevard, zoals wij die liever noemen, zal die wijk net ontlasten van sluipverkeer. Bomen en planten moeten het fijn stof opvangen", zegt schepen Van Thuyne. N-VA, sp.a en Wakker Deinze stemden tegen, GroenRood onthield zich, maar uitte ook nog haar kritiek op het doortrekken van de Zwarte Baan.





Op het einde kwam nog een opvallende discussie binnen de meerderheid. Ereburgemeester Jacques De Ruyck (CD&V) trok van leer tegen het omkeren van de rijrichting in de Tolpoortstraat. "Onze winkelstraat zal een sluipweg worden voor het verkeer dat niet rond Deinze wil rijden. Vele handelaars zijn hier niet mee gediend. Er moet eerst een proefopstelling komen", zegt De Ruyck, die het punt wel goedkeurde. Van Thuyne weerlegde de kritiek: "Studies wijzen aan dat de verkeersstroom vlotter zal verlopen, wie zijn wij om dat tegen te spreken?", aldus Van Thuyne. (ASD)