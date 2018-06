Opnieuw werken aan Vaart Linkeroever 13 juni 2018

Vaart Linkeroever wordt vanaf maandag 18 juni afgeloten voor wegenwerken. Het gaat om het stuk vanaf het kruispunt met de Cobbestraat tot aan de grens met Nevele. De toplaag in asfalt wordt afgefreesd en er wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Plaatselijk worden eerst de oneffenheden in het tracé weggewerkt. De werken zullen maximaal drie weken duren.





De weg wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer, maar het afgescheiden fietspad blijft steeds toegankelijk. Voor doorgaand gemotoriseerd verkeer tussen Deinze en Nevele is er een omleiding langs Oude Brugsepoort, Kouter, N409, Maretelarenplein, Heerdweg, Spoelstraat/Kerrebroek, Cyriel Buyssestraat en Kortemunt. Voor een plan en meer info kan je terecht op www.deinze.be/vaartlinkeroever. (ASD)