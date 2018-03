Opnieuw truck in gracht 14 maart 2018

02u42 0

Voor de tweede keer in een paar weken tijd heeft een truck zich vastgereden in de gracht langs de Kouterlosstraat in Deinze. Vermoedelijk wilde hij wat uitdraaien naar rechts om zo een haakse bocht naar links richting Colruyt te kunnen nemen. De vrachtwagen zat vast en moest getakeld worden. De politie hield het verkeer tegen dat de Kouterlosstraat wilde inrijden. (JEW/ASD)